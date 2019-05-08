بعد ظهور فاندام بالعمة.. نادية العراقية: المصريين جننوني

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شارك الفنان العالمي فاندام في الإعلان الدعائي لإحدى شركات الاتصالات مع الفنان المصري محمد رمضان.

فاندام ظهر خلال الإعلان الدعائي بعدد من الإطلالات المختلفة، من بينها إطلالة معلم، حيث ارتدى جلباب وعمامة على رأسه، ووضع شارب كثيف.

الفنانة نادية العراقية عبرت عن ذهولها من ظهور الفنان العالمي بهذه الإطلالة، ونشرت صورة له من الإعلان، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

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الفنانة العراقية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “المصريين جننوني.. رقصوا الكتاكيت.. وأشهر نجم عالمي لبسوه العمه..العمامه.. ورقصوه بلدي.. مازلت مذهولة”.

يذكر أن الفنانة نادية العراقية كانت قد خضعت مؤخرا لعملية جراحية دقيقة في عينها اليمنى، بإحدى المستشفيات الكبرى، ونشرت صورة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بعد إجراء العملية، وقد ظهرت في الصورة مستلقية على سرير المرض بالمستشفى، وتضع ضمادة طبية على عينها.

الفنانة العراقية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “الحمد لله عمليه استمرت ساعتين الا ربع شكرا لمن دعولي واحبوني الله لايحرمني محبتكم وشكرا لمن حسدوني خذتو سيئاتي”.