لوك جديد ليسرا في أحدث أعمالها السينمائية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بدأت الفنانة المصرية يسرا تصوير أحدث أفلامها «صاحب المقام»، واختارت من أجله لوك جديد.

صفحة فانز يسرا نشرت صورة لها من كواليس التصوير، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي «خمار»، ولا تضع أي ماكياج، وظهر معها في الصورة المنتج احمد السبكي.

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور يسرا، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة بالخمار، وسبق لها الظهور به في مسلسل «الحساب يجمع»، والذي قدمته منذ عامين.

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«صاحب المقام»، بطولة النجمة الكبيرة يسرا والنجم آسر ياسين وأمينة خليل وبيومى فؤاد وتأليف الكاتب الكبير ابراهيم عيسى وإنتاج أحمد السبكي وإخراج ماندو العدل.

يسرا شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «لدينا أقول أخرى»، والذي شارك ببطولته نجلاء بدر، شيرين رضا، محمد شاهين، محمد الشرنوبي، وكتبه المؤلف مدحت العدل.

المسلسل لم يتم عرضه على التليفزيون المصري في رمضان، ولكن تم عرضه بعد ذلك، وبالفعل حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية.

يسرا لم تدخل السباق الرمضاني هذا العام، حيث قررت أن تركز على تجربتها السينمائية الجديدة، حيث تعود للسينما بعد غياب كبير.