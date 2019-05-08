أول ظهور لشريف مدكور من المستشفى بعد إجراء جراحة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الإعلامي المصري شريف مدكور فيديو له من غرفته بالمستشفى بعد إجراء جراحة لإزالة ورم خبيث بالقولون.

شريف ظهر لايف عبر حسابه الخاص على «أنستجرام»، وقال لمحبيه: « كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكوا .. الحمد لله عملت العملية وإن شاء الله ابقى كويس .. عايز أشكر الناس اللى دعولى .. ربنا يخليكوا ليا.. إن شاء الله ابقى كويس .. كل سنة وانتوا طيبين .. ورمضان كريم».

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الدعوات للإعلامي المصري بالشفاء العاجل انهالت عليه من قبل محبيه وأصدقائه عبر حسابه الخاص.

وكان شريف مدكور أجرى جراحة ناجحة بإزالة ورم فى القولون أمس الاثنين، حيث أعلن أنه أصيب بسرطان فى القولون ودرجته ليست خطيرة، وأكد أنه سوف يجرى العملية الجراحية فى مصر، لأنه يثق فى أطباء بلده.

وكانت مظاهرة حب أقيمت على مواقع التواصل من قبل الفنانين والمشاهير الذين تمنوا للمذيع الشفاء العاجل، ومن بين هؤلاء أحمد حلمي، منى زكي، تامر حسني، أحمد السقا، شيريهان، صلاح عبدالله، أمير كرارة، أحمد فلوكس، نشوى مصطفى، وريهام سعيد، وغيرهم.