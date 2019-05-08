مصطفى شعبان وسلامة وشاهين.. 3 مشاهد مكررة في مسلسلات رمضان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

أثار عدد من المشاهد في المسلسلات الرمضانية تساؤلات العديد من التساؤلات وذلك بسبب تكرار نفس المشهد في أكثر من مسلسل.

وشهد السباق الرمضاني الذي بدأ منذ أيام قليلة تقارب بين 3 نصوص جمعت بين مشهد تشييع جنازات الأطفال، والتي يقوم أبائهم بحملهم بنفس الطريقة، حتى عبر النشطاء عن هذا المشهد بقولهم أن الثلاثة مشاهد خرجوا من ورشة كتابة واحد، وذلك في إشارة إلى تشباة الفكرة.

مسلسل «أبو جبل»

في المشهد الأول يقوم الفنان مصطفى شعبان، بتشييع جنازة طفليه، بعد وفاتهما في مشهد مؤثر، ويقوم بحمل أحدهما على يديه، ليدخل بهما إلى المقبرة ويدفنهما.

«أبو جبل»، بطولة النجم مصطفى شعبان، عائشة بن أحمد، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، وغفران محمد، والممثل دياب، ومحمد لطفي، و محمد علي رزق، وأحمد النجار، و عايدة رياض، و رشا بن معاوية، وغفران محمد، و مريم حسن، والفنان الكبير حسن حسني.

مسلسل «قمر هادي»

كما شهد مسلسل «قمر هادي»، نفس المشهد، وذلك بعد أن قام الفنان هاني سلامة، بتشييع جثمان ابنته بعد وفاتها في حادث.

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مسلسل «قمر هادي»، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادي الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وأشرف زكي، وإنعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدي رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل «حدوتة مرة»

في مسلسل حدوتة مرة يتكرر نفس المشهد، بعد أن يتم حبس الفنانة غادة عبدالرازق، بعد اعتدائها على حبيبها الأول بعدما رأته يتزوج من غيرها بعدما غدر بها وهي حامل من أول طفل منه.

وبعدها تزوجت غادة عبدالرازق، من محمد شاهين، وتنجب ثلاثة أولاد، ويقرر بيع احدهما للخواجة بسبب حاجته للمال، وبالفعل يأخذ الاموال ويدفعلها كفالة وبعدها تكتشف أنه قبض ثمن طفلتها.

وتفاجئ غادة عبدالرازق، فور وصولها لمنزلها أن أطفالها الثلاثة شربوا مادة “البوتاس”، ويموت أطفالها الثلاثة مرة واحدة.

«حدوتة مرة»، بطولة غادة عبدالرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، و من إخراج ياسمين أحمد.