أحمد سعد يحتفل بافتتاح خيمته الرمضانية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أعلن الفنان المصري أحمد سعد مؤخرًا عن استعداده لافتتاح خيمة رمضانية طوال شهر رمضان الحالي، وذلك في أول مشوار له في اقتحام عالم البيزنس.

الفنان المصري احتفل بافتتاح خيمته الرمضانية، والتي حملت اسم “خيمة أحمد سعد”، ونشر مقطع فيديو من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

سعد أرفق مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: “ما شاء الله والحمد لله .خيمه احمد سعد نجاح بفضل الله.. ويوم الخميس مفاجاه هعلن عنها بكره”.

وكان الفنان المصري أحمد سعد قد أعلن عن خيمته الرمضانية مؤخرا، حيث كتب على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: «ان شاء الله توكلنا على الله، دي خيمة أحمد سعد وده أول مشروع أعمله في حياتي بعيدًا عن الفن.. يمكن تصيب وأبعد عن الفن حقيقي.. يا رب».

Advertisements

وكشف سعد حقيقة اعتزاله الفن خلال الفترة المقبلة بعد اتجاهه إلى عالم البيزنس طوال شهر رمضان، حيث قال خلال لقائه ببرنامج “يوم جديد”، المُذاع عبر فضائية “الغد”،إنه لا يمكنه ترك الفن فهو يعنى له الكثير وهو حياته ونافذة لمشاعره.

وأضاف، أنه سيقدم ألبومًا دينيًا خلال شهر رمضان، سيتم طرحه خلال يومين، موضحًا أن الميني ألبوم الجديد يتضمن 9 أغانٍ دينية، منوها بأنه تعاون مع شركة مزيكا في إصدار هذا الألبوم.

وعن التدوينة التي نشرها حول تفكيره في اعتزال الفن، إذا نجح في مشروعه الجديد قال: كان دعابة مع جمهوره فقط.