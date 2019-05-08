شمس الكويتية: نادمة على عملية تجميل.. وأوافق على التبرع بأعضائي لأحلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة شمس الكويتية عن الكثير من التفاصيل عن حياتها الفنية والشخصية، بالإضافة إلى خلافاتها مع عدد من الفنانين أبرزهم الفنانة الإماراتية أحلام.

الفنانة شمس أكدت، خلال استضافتها في برنامج “عايشة شو”، أنها لا تعرف حتى الآن سبب خلافات أحلام معها وهجومها عليها، مشيرة إلى إنها لا تحب أحلام لأنها عنيفة.

وبسؤالها إن كانت تقبل أن تتبرع بأعضائها بعد وفاتها لأحلام، فقالت إنها بالفعل أوصت بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، ولا تمانع بالتبرع بها لأحلام، لكنها في نفس الوقت لا تتمنى لها أن تمرض وتحتاج لنقل أعضاء.

الفنانة الكويتية دعت للفنانة الإماراتية بدوام الصحة، مشددة على أنها لا تقصد بالدعاء لها أن يكون دعوة منها للصلح معها.

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ومن ناحية أخرى، عبرت شمس عن ندمها على إجراء عملية تجميل في أنفها لتظهر أجمل أمام الناس، حيث قالت: “كانت غباوة، لمن أقم بعملية تجميل، لنفسي؟ أنا كدابة”.

وأضافت: “ربنا أعطاني شكل حلوة أنا فيه، أقم بعملية تجميل للكاميرا، لأبدو جميلة أمام الآخر، حتى يراني الجمهور جميلة!!.. أنا حمارة”.

كما ردت على انتقادات ظهورها بقميص نوم في كليب أغنيته “ابن الـ...؟”، بقولها: “واحدة في بيتها ماذا ترتدي، قميص نومي أنا، مِلكي أنا، في كليبي أنا.. ما المشكلة؟”.

وعن رأيها في المساكنة والمثلية الجنسية، قالت إنها تعتبر هذا الأمر حرية شخصية، وأنها لا تعترض على أي تصرف لأي شخص طالما أنه لا يؤذيها، فالله فقط هو من يحاسب الجميع.