نبيل الحلفاوي ينعى محسنة توفيق ويكشف عن خلافه معها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعا الفنان المصري نبيل الحلفاوي، الفنانة الراحلة محسنة توفيق، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.

وقال نبيل الحلفاوي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “محسنة توفيق خبر حزين.. رحلت إحدى عمالقة المسرح القومي والفن.. شلال أحاسيس ومشاعر وانفعالات أطراف أعصابها فوق جلدها”.

وأضاف: “لا أذكر أني سمعت صوتها إلا متهدجا.. ربما كان هذا سببا في خسارتنا للمساحة التي تليق بها”.

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وأنهى كلامه قائلًا :”اختلفت أو اتفقت مع مواقفها.. يكفي أنها كانت ممن يدفعون الثمن لا ممن يتربحون”، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل المواقف التي اختلفا فيها.

يذكر أن محسنة توفيق، ولدت عام 1939، وحصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة في عام 1968، واشتهرت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في مجموعة من أبرز أعماله، هي: “إسكندرية ليه، العصفور، الوداع يا بونابرت”.

وقدمت توفيق العديد من الأعمال الدرامية، كان أبرزها مسلسل “ليالي الحلمية، والشوارع الخلفية، والوسية، وأم كلثوم”.