آخر “خبرية” من مايا دياب للصبايا

متابعة بتجــــــــــرد: تتواصل النجمة اللبنانية مايا دياب بين الحين والآخر مع الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديدًا “تويتر”، حيث تعلق على الأحداث في مختلف المجالات.
وفي أحدث تغريداتها توجهت مايا دياب إلى الفتايات والسيدات دون غيرهن، وتحت عنوان “خبرية للصبايا” كتبت مايا دياب بخفة دمّها المعهودة: “كل ما رح تسامحي رح يحبِّك شوي أكتر وإنت رح توقفي تحبّي شوي أكتر..إلى أن يصير يحبّك كتير أكتر وإنت ولا شوي”.
على صعيد آخر، تستعد مايا دياب لطرح أغنية جديدة بعد شهر رمضان المبارك وتحديدًا في فترة عيد الفطر.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال مايا دياب الفنية كانت أغنية “يصفّوا حكي” التي حققت نجاحًا لافتًا لدى طرحها عبر المتاجر الرقمية وأثير الإذاعات.
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