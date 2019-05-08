أسرار خاصّة عن حياة الراقصة دينا.. لن تصدّقوا عدد زيجاتها

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الراقصة المصريّة دينا عن أسرارٍ عدّة خاصّة بها للمرّة الأولى خلال حلولها ضيفة على برنامج “شيخ الحارة” مع الإعلاميّة بسمة وهبة.

وفي التفاصيل، فقد أكّدت دينا أنّها كانت ستشارك في بطولة “مستر كاراتيه” مع الراحل أحمد زكي، وأضافت: “كانت مشاركتي مقرّرة مكان نهلة سلامة.. كنت نازلة الصبح التصوير، المنتج قال لي خلّيكي، والمخرج حبّها واتجوّزوا في نص الفيلم”.

كما أعلنت الراقصة دينا عن عدد الزيجات في حياتها، فقالت: “تزوّجت 9 مرات، ولا أؤيّد زواج الفنانين من بعضهم”.