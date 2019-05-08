‫الصور الأولى لطفل الأمير هاري وميغان ماركل‬

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متابعة بتجــــــــــرد: وضعت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، مولودًا ذكرًا يوم الاثنين الفائت.
وقال الأمير هاري ”فخور للغاية بزوجتي، ومثل أي زوج أو أب… أقول إنه جميل للغاية“.
وقد كشف الامير هاري وزوجته اليوم الاربعاء عن الصور الأولى للطفل المولود حديثاً وذلك بعدما تجنبا التقليد الملكي بالظهور أمام عدسات المصورين مع مولودهما بعد ساعات من ولادته، مما جعل وسائل الإعلام ومحبي العائلة المالكة في أنحاء العالم متلهفين على الظهور الأول للطفل الرضيع الذي سيحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية.
وحتى الآن لم يكشف الثنائي عن اسم الطفل الملكي.
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