عمرو دياب يتفوق على تامر حسني ومحمد رمضان في إعلانات رمضان

حقق عمرو دياب المركز الأول في مارثوان فضائي تابعه جمهور المشاهدين في أول أيام رمضان هذا العام لا يتعلق بالمسلسلات، وإنما بعالم الإعلانات، بينما جاء محمد رمضان في المركز الثاني، وتامر حسني في المركز الثالت، وذلك في عدد مشاهدات هذه الإعلانات على يوتيوب خلال يوم واحد فقط.

وقد حقق دياب بالإعلان في يومين حوالي 4 مليون مشاهدة علي يوتيوب، بينما حقق محمد رمضان حوالي 3 ونصف مليون ، وحقق تامر حسني مشاهدات علي يوتيوب حوالي 2 مليون.

واستعانت شركات الاتصالات المتنافسة بالنجوم الـ3 استثمارا لشعبيتهم الجارفة في محاولة لتحقيق أكبر عائد من المتابعة وبالتالي من العملاء، حيث استعانت الأولى بالنجم محمد رمضان الذي يعرض له أيضا في رمضان مسلسل "زلزال" ، ومعه النجم العالمى "فان دام" حتى يتسع نجاح الشركة من النطاق المحلي المصري إلى النطاق العالمي.





وتعتمد فكرة الإعلان على التحدي بين محمد رمضان وفان دام بتبادل الملابس في أكثر من مشهد، حيث يرتدي رمضان ملابس رعاة البقر بينما يرتدي فان دام الملابس الصعيدية مثلما يتبادلان اللكمات، وفي كل مرة كان محمد رمضان يكسب ويفوز.





وينتهي الإعلان بعقد اتفاق بين رمضان وفان دام على حل المشاكل بينهما بالكلام وليس الشجار، في إشارة إلى أن العنف ليس هو الحل وإنما التفاهم والتسامح.

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واختارت شركة الاتصالات الثانية الممثل والمطرب المصري تامر حسني بطلا لإعلانها وتقاسمه البطولة اللبنانية نانسي عجرم، حيث يبدأ الاعلان بأن يسقط الميكرفون من يد نانسي أثناء دخولها المسرح للغناء ويلتقط تامر الميكرفون ويسلمه لها لتشكره على تصرفه ويرد تامر: "دي حاجة بسيطة" ومن هنا يبدأ "الديو الغنائي بينهما "حاجة بسيطة بتعمل فرق كبير "، في إشارة إلى أن الأشياء الصغيرة يمكن أن تحقق فارقا في العلاقات الإنسانية.







أما الشركة الثالثة فقد وقع اختيارها على "الهضبة " عمرو دياب الذي يحظى بسمعة عالمية كبيرة، حيث يبدأ الإعلان بظهوره متذكرا كيف كانت البدايات وكيف كان مشوار الشهرة، ويغني عمرو دياب "نبقى قريبين" بينما تظهر مشاهد من حفلاته، كما تمت الاستعانة بممثل يشبه عمرو في مرحلة البدايات.











ويظهر فى الإعلان عدد كبير من النجوم ومنهم عزت أبو عوف وأشرف عبدالباقى ودينا الشربيني وسوسن بدر وغادة عادل وريهام عبدالغفور.

والإعلان جري تصوير مشاهد منه بمركز "سنهوت" بمدينة "مينا القمح بمحافظة الشرقية"، معقل "آل دياب" التي تعد واحدة من أكبر العائلات الشرقية.، كما تضمن مشاهد من ممشى "ديليسبس" بمحافظة بورسعيد، وأخرى بالمحافظة نفسها وهي أيضا أماكن نشأ وترعرع فيها عمرو دياب.

واكتسح إعلان عمرو دياب تامر حسني ومحمد رمضان وفاندام معا؛ حيث نال المركز الأول في المشاهدة بتحقيق حوالي 4 مليون في اقل من يومين ليثبت الهضبة تفوقه وشعبيته التي لم ينجح بها فنان آخر في إزاحته عنها ، حتى لو كان يقدم مجرد إعلان.

