القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محبون لـ"ستار وورز" يرتدون أزياء شخصيات السلسلة في روما
أعلنت استوديوهات "ديزني"، الثلاثاء، أنها ستعرض 3 أفلام جديدة من عالم "حرب النجوم" "ستار وورز" في دور السينما اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2022 بواقع فيلم كل سنتين.
ولم تعط "ديزني" التي اشترت في 2012 "لوكاسفيلم" أي تفاصيل عن الأفلام الجديدة الثلاثة.
ويجري حاليا التحضير لثلاثيتين جديدتين منفصلتين في إطار عالم أفلام جورج لوكاس، إحداهما يعدها مبتكرو مسلسل "جيم أوف ثرونز" والثانية للمخرج ريان جونسون الذي أخرج الجزء الثامن من السلسلة بعنوان "ذي لاست جيداي".
لكن ما زال من غير المعلوم ما إذا كانت الأفلام الثلاثة التي ستعرض في 2022 و2024 و2026 ستشكل ثلاثية قائمة بذاتها أم أنها ستشكل أعمالا مستقلة على طريقة "روج وان: إيه ستار وورز ستوري" أو "سولو".
وقد تسارعت وتيرة إنتاج أفلام "ستار وورز" في السنوات الأخيرة، فبعدما أنتجت 6 أفلام في 38 عاما، ارتفع العدد إلى 4 أعمال جديدة في سنتين ونصف السنة، بين "ذي فورس أويكنز" في 2015، و"سولو" في 2018.
وكذلك أوضحت "ديزني" أنها قررت إرجاء طرح الجزء الثاني من فيلم "أفاتار" لجيمس كاميرون الذي لا يزال يحمل الرقم القياسي لأعلى إيرادات في تاريخ شباك التذاكر، لكنه مهدد حاليا بفعل الإيرادات الهائلة التي يحققها "أفنجرز: إندجيم".
كانت هذه تفاصيل خبر ديزني تعرض 3 أفلام جديدة من "حرب النجوم" وترجئ "أفاتار 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.