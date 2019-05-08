ديزني تعرض 3 أفلام جديدة من "حرب النجوم" وترجئ "أفاتار 2"

أعلنت استوديوهات "ديزني"، الثلاثاء، أنها ستعرض 3 أفلام جديدة من عالم "حرب النجوم" "ستار وورز" في دور السينما اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2022 بواقع فيلم كل سنتين.

ولم تعط "ديزني" التي اشترت في 2012 "لوكاسفيلم" أي تفاصيل عن الأفلام الجديدة الثلاثة.

ويجري حاليا التحضير لثلاثيتين جديدتين منفصلتين في إطار عالم أفلام جورج لوكاس، إحداهما يعدها مبتكرو مسلسل "جيم أوف ثرونز" والثانية للمخرج ريان جونسون الذي أخرج الجزء الثامن من السلسلة بعنوان "ذي لاست جيداي".

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لكن ما زال من غير المعلوم ما إذا كانت الأفلام الثلاثة التي ستعرض في 2022 و2024 و2026 ستشكل ثلاثية قائمة بذاتها أم أنها ستشكل أعمالا مستقلة على طريقة "روج وان: إيه ستار وورز ستوري" أو "سولو".

وقد تسارعت وتيرة إنتاج أفلام "ستار وورز" في السنوات الأخيرة، فبعدما أنتجت 6 أفلام في 38 عاما، ارتفع العدد إلى 4 أعمال جديدة في سنتين ونصف السنة، بين "ذي فورس أويكنز" في 2015، و"سولو" في 2018.

وكذلك أوضحت "ديزني" أنها قررت إرجاء طرح الجزء الثاني من فيلم "أفاتار" لجيمس كاميرون الذي لا يزال يحمل الرقم القياسي لأعلى إيرادات في تاريخ شباك التذاكر، لكنه مهدد حاليا بفعل الإيرادات الهائلة التي يحققها "أفنجرز: إندجيم".