عين مايا دياب على معتصم النهار

نشرت النجمة مايا دياب، “ستوري” على حسابها عبر موقع انستغرام، أخبرت فيها متابعيها عن مسلسلها المفضل في شهر رمضان المبارك.

فقد كشفت دياب انها تتابع مسلسل “خمسة ونص” من بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي ومعتصم النهار الى جانب نخبة من نجوم الفن والتمثيل.

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هذا ونشرت مايا مقاطع فيديو مقتطفة من مشاهدتها المسلسل، تتضمن الأبطال الثلاثة، ارفقتها بتعليقات “مهضومة” نالت اعجاب وتفاعل المتابعين، حيث تغزلت بشخصية “د. بيان” التي تجسدها نادين في المسلسل، كما وصفت تمثيل قصي بـ”الرائع”، الى جانب افصاحها عن ان معتصم هو مرافقها المستقبلي، كونه يلعب دور “مرافق” قصي الخولي في المسلسل.

الى ذلك، سألت مايا الجمهور عن المسلسلات التي يتابعونها، لتنهال عليها الردود المتفاوتة والتي من الطبيعي شملت كافة الاعمال الدرامية والكوميدية المطروحة حاليا والتي تتنافس فيما بينها بقوة، نظرا لضخامة الانتاج وواقعية القصص.