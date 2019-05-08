هبة طوجي تفجّر مفاجأة من العيار الثقيل

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May 08, 2019
عبّرت النجمة اللبنانية هبة طوجي عن سعادتها الكبيرة وفخرها بالمشاركة بديو غنائي سيجمعها مع النجم العالمي اندريا بوتشللي وذلك ضمن فعاليات مهرجانات الأرز الدولية يوم السبت تاريخ 29 حزيران المقبل.
واكدت الصفحة الرسمية لمهرجانات الأرز الدولية أنه نتيجة اصرار رئيسة لجنة “مهرجانات الارز الدولية ” النائب ستريدا جعجع لاجل اعطاء هذا المهرجان بعداً لبنانياً وطنياً وصورة فنية وثقافية تظهرالطاقات اللبنانية التي لا تقل أهمية عن تلك الموجودة في الخارج. لذا، ستشارك هبة طوجي في آداء اغنية مع اندريا بوتشللي في 29حزيران.
كذلك سيشارك في الحفل نحو 70 عازفاً موسيقياً من الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية من المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفاتوار، و60 منشداً ومنشدة من جوقة جامعة سيدة اللويزة، بقيادة المايسترو العالمي مارتشللو روتا .
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