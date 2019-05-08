Mbc تؤكد عدم أحقية الرقابة المصرية بإجازة "رامز في الشلال"

اسماء السيد -

""الخليج 365"" من القاهرة: أكدت شبكة قنوات Mbc عدم احقية الرقابة المصرية في إجازة عرض برنامج "رامز في الشلال" باعتباره من انتاج شركة إماراتية ويعرض في اكثر من دولة. وذلك في ردها على الجدل المصاحب للبرنامج الذي يُعرَض من خلال شاشة قناة mbc مصر في شهر رمضان الحالي دون عرضه مسبقاً على هيئة الرقابة على المصنفات الفنية وانتظار السماح بعرضه. وهي المشكلة التي أثير بشأنها جدلاً كبيراً ارتبط بإرسال هيئة الرقابة على المصنفات الفنية خطاباً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن عدم عرض حلقات البرنامج عليها قبل البدء في عرضه.

وقال مصدر داخل "مجموعة MBC" أن برنامج "رامز في الشلال" هو من إنتاج شركة مسجلة رسمياً في دولة الإمارات، وتم تصويره في إحدى جزر أندونيسيا، ويُعرض على أكثر من قناة تابعة للمجموعة وبالتالي ليس للرقابة المصرية شأناً بعرض البرنامج أو محتواه.

وفيما أكدت المجموعة على احترامها للمجلس الإعلام لتنظيم الإعلام والقرارات المنظمة للعمل الإعلامي في مصر، أشارت إلى أن البرنامج ليس من إنتاج مصري أو مرتبط بقناة تُبث من مصر فقط حتى يحصل على موافقة من الجهات المعنية في مصر.