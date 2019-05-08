"قائمة دَسِمة" للمسلسلات الخليجية تفرض نفسها على عُشاق الدراما الرمضانية

بدأت مسلسلات رمضان الخليجية فرض نفسها على عشاق الدراما بمختلف الدول العربية، والتي يشارك فيها مجموعة من أكبر نجوم الخليج بأدوار مميزة وظهور متألق، وتضمنت قائمة المسلسلات الخليجية في موسم دراما رمضان 2019؛ مسلسل العاصوف 2، مسلسل اختراق، مسلسل وما أدراك ما أمي، مسلسل أنا عندي نص، مسلس أمنيات بعيدة، مسلسل حدود الشر، ومسلسل الديرفة.

مسلسل العاصوف2

يعرض الجزء الثاني من مسلسل العاصوف على قناة MBC 1 التي تنفرد بعرض حلقاته بشكل حصري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والمسلسل من بطولة ناصر القصبي وريم عبدالله وليلى السمان وتعاد حلقاته يوميًا على ذات القناة.

مسلسل اختراق

هو مسلسل سعودي يناقش قضية الإرهاب وتأثيرها على المجتمعات والشعوب يتم عرضه على قناة SBC، ويشارك في بطولته ديمة الجندي ويعقوب الفرحان وعبد المحسن النمر، وتدور أحداثه حول شخصية طبيب يتورط في خدمة جماعة إرهابية وتتصاعد أحداث المسلسل في هذا السياق.

مسلسل وما أدراك ما أمي

هو مسلسل اجتماعي يشارك في بطولته كل من إلهام الفضالة وعبد المحسن النمر ونور الشطي، ويتم عرضه على قناة MBC دراما في الساعة الرابعة عصرا ويعاد في العاشرة صباحا، كما يعرض أيضا على قناة سما دبي في الساعة الثالثة والنصف مساء ويعاد في التاسعة صباحا.

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مسلسل أنا عندي نص

يصنف هذا المسلسل بأنه أحد المسلسلات الاجتماعية التي تقدم في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته كل من سعاد عبد الله وشجون الهاجري وفاطمة الصفي، وتدور قصته حول سيدة تحاول البحث عن حقوقها الشخصية والمدنية، ويعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف على قناة SBC.

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مسلسل أمنيات بعيدة

هو مسلسل كويتي يشارك في بطولته كل من هدى حسين وغدير السبتي وهنادي الكندري، ويعرض على قناة MBC دراما في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسلسل حدود الشر

يصنف هذا المسلسل الكويتي بأنه مسلسل اجتماعي وتعود أحداثه إلى فترة الستينيات، ويشارك في بطولته حياة الفهد وأحمد الجسمي، وتدور قصته حول امرأة تحمل صفات الشر في تعاملها مع من حولها بهدف تدميرهم، ويتم عرضه على قناة دبي الساعة الرابعة مساءً، ثم يعاد الساعة الحادية عشرة مساء على ذات القناة.

مسلسل الديرفة

هو مسلسل اجتماعي كويتي من التراث، ويشارك في بطولته هيفاء عادل وحسين المهدي وثينة الرئيسي ومحمد المنصور، ويتم عرضه على قناة سما دبي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مدينة دبي.

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