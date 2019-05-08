ناصر القصبي يثير الجدل قبل عرض الجزء الثاني من "العاصوف"

ظهر الفنان السعودي ناصر القصبي الاثنين، هادئًا قبل أقل من ساعتين على انطلاق الجزء الثاني من مسلسل "العاصوف"، عكس ما كان عليه في الموسم الأول.

وفيما يترقب جمهوره في السعودية والعالم العربي إطلالته المثيرة للجدل قبيل بدء المسلسل الذي يحظى بمتابعة كبيرة واهتمام واسع، اكتفى القصبي بالإعلان عن الموعد الجديد للمسلسل عبر تغريدة في "تويتر"، قال فيها: "الليلة موعدنا إن شاء الله مع الحلقة الأولى من (العاصوف 2) الساعة 7:35 مساءً بتوقيت الرياض"، ما يعني تقديم موعد العرض 25 دقيقة عن الجزء الأول الذي كان عند الساعة الثامنة مساءً.

ولم يتطرق بطل "العاصوف" إلى أية تفاصيل أخرى كما لم يوجّه أي رسائل للمشاهدين، بخلاف الموسم الأول الذي استبق انطلاقته بتغريدة جاء فيها: "بمناسبة عرض الحلقة الأولى من العاصوف اللهم إني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالق أبواب السماء للفتح انفتحت اكفني شر المدرعمين المنفلتين أما الناقدين المعترضين فأنا كفيل بهم. اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ألْتَمِسُ مِنْ فَضْلِكَ كَما أمَرْتَني فَيَسِّرْ لي ذلِكَ".

ورغم هذا الظهور غير المعتاد لبطل "العاصوف" اليوم إلا أن محبيه اعتبروه "هدوءًا يسبق العاصفة"، مؤكدين حماسهم للعمل وتفاصيله التي يتوقع أن تثير الجدل كما هي العادة مع كل عمل يقدمه الفنان ناصر القصبي.

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ويسلّط الجزء الثاني من "العاصوف" الضوء على الطفرة التي حصلت في السعودية بعد منتصف السبعينات حتى أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وذلك من خلال شخصيات العمل وتطور علاقاتها، آخذًا في الاعتبار التطورات الإنسانية والاجتماعية في المملكة، حيث يختصر نجمه أحداث الحلقات الجديدة من الدراما الاجتماعية السعودية.

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