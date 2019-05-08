دنيا سمير غانم تستكمل تصوير "بدل الحدوتة 3" أوّل يوم في رمضان

تستكمل النجمة دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها في مسلسل "بدل الحدوتة 3" الإثنين، الموافق أول أيام شهر رمضان بالديكور الخاص بها، حيث قرّر مخرج العمل عدم الحصول على إجازة في هذا اليوم، وبخاصة مع تبقي عدد كبير من المشاهد مقرر تصويرها طوال الشهر الكريم.

وصوّرت دنيا مشاهد كثيرة من القصة الثالثة في المسلسل التي وصلت إلى ساعات طويلة لذلك حصلت على إجازة اليوم من التصوير واستئنافه أول أيام رمضان، حيث بدأ مخرج العمل خالد الحلفاوي في مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل، وهي إنتاج سينرجي وهشام جمال، ومن المقرر أن يعرض بشكل حصري على قنوات الـCBC.

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يذكر أن المسلسل كان يحمل اسم "من أول نظرة"، وتم تغييره بعد ذلك إلى "بدل الحدوتة 3"، حيث تقدم دنيا 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا في المسلسل كل من سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وهشام جمال.

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التجربة.

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