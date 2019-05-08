شكرا لقرائتكم خبر عن "البرنسيسة بيسة" الحلقة 2.. سكسكة تعود للحارة وترهب الأهالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة النجمة مى عز الدين والذى يعرض حصريا على قناة الحياة، بصدمة كبيرة تتعرض لها بيسة بعد إخبارها بالذهاب لتتسلم جدتها "سكسكة" من الحبس بعد حصولها على عفو صحى.

وتتسلم بيسة و"مرعى" –حجاج عبد العظيم، "سكسكة" وسط إخفاء وجهها بزى أسود، ويعتقدان أنها مريضة وقاربت على الوفاة، ولكنها تفاجئهما وتقوم بضرب مرعى وتطرده من التاكسى.

تصل بيسة إلى الحارة وسط خوف وفزع من الأهالى وبمجرد نزولها من التاكسى تتعدى على أحد الأشخاص فى الحارة بالضرب لرفضه إعطائها "كبد وقوانص" بدون حساب، كما تحصل على افطار "مأمون" – محمد أنور وترفض أن يأكل معها هو وسماح، وتنزل بيسة لارتباطها بأوردر فرح وتحاول بيسة الايقاع بين أهل العروسين ولكنها تفشل ويكتشف الأهل محاولاتها الا أنها تهرب منهم.

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تتواجد "شويكار" – بوسى فى المدرسة الانترناشونال التى تمتلكها وتعاتب المدرس حسام داغر بسبب اهانته لطالب بكلمه "نوتى"، وتأمره بأن يتحمل الطلبة لأنهم يدفعون اموالاً كثيرة للدراسة فى هذه المدرسة، ويبلغ المحامى سامى مغاوى، شويكار بعثوره على اسم الوريث لجزء من أرض المدرسة التى تمتلكها وهى "بيسة" ويحاولون الوصول لها لإقناعها بشراء نصيبها فى أرض المدرسة مستعينين بأحمد حلاوة طليق شويكار ووالد ابنها "كاظم" – أمير المصرى.

"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عزالدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.