شكرا لقرائتكم خبر عن كارت ميمورى يقلب أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "بركة" لـ عمرو سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتوت الحلقة الثانية من مسلسل "بركة" الذى يذاع حصريا على قناة cbc على عدد من المفاجآت منها ذهاب بطل العمل النجم عمرو سعد إلى منزل الفنان صبرى عبدالمنعم الذى وجده بين الحياة والموت، وتم نقله إلى المستشفى وتوفى ولكن قبل الوفاة قام بتسليم بركة الشخصية الذى يجسدها عمرو "كارت ميمورى" به العديد من قضايا رجال الأعمال متورطين فى الفساد، ووجد به اعترافات لمحامى مشهور مسئول عن قضايا فساد لعدد من رجال الأعمال وعقب نزوله وجد أشخاصا يقومون بمطاردته ولكنه وصل إلى منزله بسلام .

ويعود عمرو سعد للسباق الرمضانى من خلال مسلسل "بركة"، الذى يُتوقع أن يكون نقلة نوعية له من حيث الأداء والتميز والابتكار هذا العام على الصعيد الدرامى، إذ يُجسد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحبه.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة.