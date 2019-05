شكرا لقرائتكم خبر عن مازال التراجع مستمر.. الحلقة الرابعة من GOT تحصل على أقل تقييم فى تاريخ المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، هى العبارة الامثل لوصف حال الكثير من مشاهدى مسلسل Game of thrones، بعد ان رفعا آمالهم فى الموسم الثامن والأخير من السلسلة، وجاء عكس توقعاتهم.

فبعد ظهور كوب القهوة الورقى فى احدى مشاهد الحلقة، تستمر سلسلة الانتكاسات فى الموسم الثامن والأخير من السلسلة، بعد التقييم المتدنى الذى حصلت عليه الحلقة الرابعة من المسلسل عبر موقع imdb والذى وصل لـ 6.8.

ويعد التقييم الذى حصلت عليه الحلقة الرابعة التى انتهت بمقتل التنين ريجال وميساندى، هو أقل تقييم حصلت عليه حلقة من حلقات المسلسل على مدار المواسم الثمانى الماضية، وهو ما يواصل الانحدار يومياً.

ويراهن القائمين على المسلسل صعود تقييم الحلقة الفترة القادمة مشيرين أن هناك تفاوت فى أرقام المشاركين فى التقييم، فشهدت الحلقة الرابعة مشاركة ما يقارب الـ 51 ألف بينما شهدت الحلقة الثالثة التى شهدت الحرب الكبرى ما يقارب الـ 129 ألف والذى نجحا فى وصول تقييمها إل 8.4 عبر الموقع.

التقييمات المنخفضة لحلقات الموسم الثامن والأخير من السلسلة ساهمت بشكل كبير فى خفض تقييم المسلسل بشكل عام ، فبعد ان كان التقييم 9.9 وفى بعض الاحيان 10*10، وصل تقييم السلسلة ككل فى موقع imdb إلى 9.5.

وعلى نفس السياق حصلت الحلقة الثانية من الموسم والتى جاءت بعنوان A Knight of the Seven Kingdoms على أعلى تقييم فى الموسم بـ 8.7 والتى شهدت احداثها التحضيرات التى ما قبل المعركة الكبرى.



وانتهت الحلقة الرابعة من الموسم الثامن بمقتل التنين ريجال على يدى يورن جيورجى بعد أن نصب كمين لبعض قوات التايجريان أمام قلعة الدراجون ستون، وأسر ميساندى وقتلها على يد ذا ماونتين، ومن المرجح أن تبدأ الحلقة القادمة بوصول باقى قوات الشمال لمحاصرة سيرسي وقواتها.



مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.