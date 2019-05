شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الصور الأولى لمولود إيمى شومر وكريس فيشر.. اعرف اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية إيمي شومر عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" عن الصور الأولى لمولودها، فظهرت شومر ذات الـ 37 عاما بإحدى الصور التى التقطت لها بعد إنجابها لطفلها وهى تحتضنه، بينما كان زوجها كريس فيشر يقبلها، والصورة حصدت أكثر من 2.3 مليون likes خلال يوم واحد فقط .

كما نشرت شومر صورة أخرى لزوجها وهو يحمل طفلهما، وكشفت النجمة الشهيرة عن اسم الطفل من خلال تعليق على الصورة، فكتبت: "جين أتيل فيشر وأبيه كريس".

يذكر أن إيمي شومر تمتلك شعبية كبيرة من شتي أنحاء العالم، حيث قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: " BoJack Horseman " و "Family Guy " و " Snatched " و " Thank You for Your Service " و " I Feel Pretty " ، و غيرهم .

Advertisements



الصور الاولي لمولود إيمى شومر الصور الاولي لمولود إيمى شومر