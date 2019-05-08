شكرا لقرائتكم خبر عن وائل نور..تبناه فريد شوقى وتنبأ له بالنجومية فاعتبره نور أبوه الروحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الفنان وائل نور واحد من أهم فناني جيله بعدما تمكن من حفر اسمه وسط النجوم وخصوصا الدراما مع كل دور يقوم بلعبه خلال مسيرته الفنية الذي قدم فيها عدداً من الأدوار المنوعة ما بين الولد الشقي في "البيه البواب" وغيرها من الأعمال الذى اشتهر فيها بهذا الدور بينما كان صاحب صاحبه فى "ذئاب الجبل" من خلال دور المهندس صلاح، بالإضافة لأدوار مميزة أخري لعبها النجم الذي رحل عن عالمنا بالتزامن مع مطلع الشهر الجاري. Advertisements إلا أن أهم دور ساهم فى صنع نجوميته هوما قام به في مسلسل "البخيل وأنا" الذي نال فيه إعجاب النقاد والجمهور معاً حينما ظهر بأفضل صورة للولد الذى يعاني من بخل والده من خلال مواقف كوميدية تضمنها المسلسل طيلة أحداثه. ولعل أهم الفنانين الذين آمنوا بموهبة وائل نور وأثنوا عليه إلى حد كبير هو النجم الراحل فريد شوقى الذى أعلن عن مدي تقديره للموهبة الذي يمتلكها وقال عنه أن وائل سيصل لمكانة مميزة فى عالم الفن لأنه قادرعلي تقديم كافة ألوان التمثيل من كوميديا إلى دراما وغيرها من كافة الألوان، وهي النبوءة الذي تفاخر بها نوروصدقت مع مرور الأيام بعدما لعب بالفعل أدوار مختلفة للغاية كما اعتبر وائل نور النجم الراحل فريد شوقي بمثابة أبوه الروحي.

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