شكرا لقرائتكم خبر عن من المسلسل للحقيقة.. قصة حب بين ثنائى روسى على غرار أبطال Game of thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تحفر الأعمال الفنية والسينمائية داخل وجدان البعض من مشاهديها، فيعيش الكثير من المشاهدين حالة حب مع بعض الشخصيات التى تظهر فى أعمالهم المفضلة، وسرعان ما تستمر تلك الحالة لتسيطر على نمط حياتهم، وهو ما برع فيه الثنائى الروسى ميخائيل سيلجيس وأوليا بونى فى تجسيد أبطال مسلسل Game of thrones.

قصة حب بدأت ملامحها عقب إطلاق الموسم السادس من المسلسل التاريخي Game of thrones، واقتراب لقاء شخصية "جون سنو" التى يجسدها الممثل كيت هارينجتون، مع "دينيريس تايجريان" التى تجسدها الممثلة ايمليا كلارك.





ومن داخل أحدى الجروبات الخاصة بالمسلسل تعرف الثنائى الروسي المغرم بإحداث العمل الدرامى الأضخم فى تاريخ التلفاز، ومن ثم التقيا وتوطدت علاقتهما التى بنيت فى الاساس على حب المسلسل، ولم يتناسوا GOT، وحولوا حياتهم فى إطار العصر الذى دارت فيه الأحداث.

وقرر الثنائى الروسي عيش حياتهما والظهور على انهما الثنائى "جون سنو" و "دينيريس تايجريان" ويغيروا من نمط حياتهم لعيشوا فى تلك الحقبة الزمنية التى دارت فيها أحداث المسلسل، وأصبحا حديث وسائل الاعلام الروسية بعد ظهورهما المتكرر بصحبة بعضهما فى المحافل والمهرجانات الفنية وهما يرتديان ملابس الشخصيات فى المسلسل.

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وحرص سيلجيس وبونى على مشاركة جمهورهما ومتابعيهما الكثير من صورهما التى حرصا على التقاطها فى استوديوهات مماثلة لتصوير احداث المسلسل، مع الاهتمام بالجرافيك والرسوم المتحركة مثل ظهور "تنانين" فى خلفية الصور، بالإضافة الى التقاط بعض الصور مثل مشاهد المسلسل.

ووفقا لبعض وسائل الإعلام الروسية فإن الثنائى دائماً ما يتم تكريمهما فى المحافل الدولية والمهرجانات السينمائية وتم تكريمهما مؤخراً فى مهرجان CosPlay، وحصولهما على جائزة من المهرجان بعد استنساخهم للشخصيات كما محدد لها فى المسلسل، بالإضافة الى انسجامهم داخل المجتمع الروسي وكأنهما الشخصيات الحقيقة فى زمن مختلف.





وحقق الموسم الثامن والأخير من GOT، الكثير من الأرقام القياسية بعد عرض أربعة حلقات منه وفى انتظار عرض الحلقتين القادمتين، بوصول قوات الشمال ودينيريس للكينجيز لانديج لمحاصرة قوات سيرسي لانيستر وفقدان كاليسي التنين ريجال على يد يورن جيورجي.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.