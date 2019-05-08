بالصور.. "الخليج 365" يكشف حقيقة الجذور النوبية للفنانة الراحلة محسنة توفيق‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"أقف وراء جدي لأمي الحاج محمد إسماعيل وعائلتي النوبية".. تعليق كتبته الفنانة الراحلة محسنة توفيق عبر صفحتها بموقع فيس بوك مصحوبًا بصورة عائليه تقف في منتصفها، وذلك في إشارة لجذورها النوبية من ناحية الأم.

الشاعر أسامة فرحات "ابن خالة الفنانة محسنة توفيق" كشف في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن تفصيل الصورة والجذور النوبية لها، وقال: "بالفعل الفنانة الراحلة كما ذكرت في تعليقها لها جذور نوبية من ناحية والدتها السيدة فاطمة محمد.

وتعود بالتحديد إلى قرية (مشكيلة) في دنقلا المحس بالسودان، وهي القرية التي ينتمي إليها جدنا (الحاج محمد إسماعيل) الذي يظهر في قلب الصورة، وتقف محسنة خلفه، وأجلس أنا على يمينه"

ويضيف فرحات: "وكان جدنا قد حضر إلى مصر للدراسة في الأزهر الشريف، قبل أن ينتقل إلى العمل ناظرًا للزراعة لدى العائلة الملكية وبالتحديد عباس حلمي الثاني، وذلك بعد استقراره في مصر".

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ويعود الشاعر إلى الصورة، ويقول: "تم التقاطها لنا في مقابر العائلة الملكية بالإمام الشافعي في القلعة، والتي تُعرف أيضا باسم (حوش الباشا)، وكانت- رحمها الله- تعتز دومًا بجذورها النوبية ، وزارت السودان تقريبًا مرة واحدة ".

وتوفيت الفنانة الراحلة، فجر الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ80 عاما، بعد معاناة مع المرض، ومن المقرر أن يقام العزاء الخاص بها يوم السبت المقبل في جامع عمر مكرم.