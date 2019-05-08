دنيا بطمة تهنئ ولي عهد المغرب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على تهنئة ولي العهد المغربي بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت "دنيا "صورة لـ ولي العهد وكتبت:" مولاي الحسن كل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة انشاء لله ". يذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية دنيا بطمة أغنيتها الجديدة "الزمن بيدور" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.

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