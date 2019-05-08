آسر ياسين يعلق على فوز ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان آسر ياسين، عبر صفحته الرسمية بموقعي إنستجرام، وتويتر، صورة للاعب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وعلق: "إنت ملعبتش إمبارح، بس إنت وصلتهم هناك". وفاز فريق ليفربول الإنجليزي، على فريق برشلونة الأسباني، في المباراة التي أقيمت أمس، وبهذا يصعد ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا

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