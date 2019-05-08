جميلة عوض في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: خضعت الفنانة جميلة عوض لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي يوسف تايه والذي كشف عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "جميلة" خلال الصور بإطلالة جذابة، بتقنية الأبيض وأسود، ومرتدية ملابس كلاسيكية أنيقة، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض فيلم "الضيف" للنجم خالد الصاوي، ومسلسل "لا تطفئ الشمس" الذي عُرض في شهر رمضان قبل الماضي.

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