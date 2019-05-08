السدحان يكشف عن فرصة العمر الضائعة بأن يصبح ممثلا هوليووديا

قال الممثل عبدالله السدحان، إن هناك فرصة سنحت له للمشاركة في أحد أفلام «الويسترن» أثناء تجواله في لوس أنجليس هوليوود قديما، مشيرا إلى أنه التقى بأحد المنتجين وعرض عليه دورا لشخصية مكسيكي إلا أن اللغة الإسبانية حالت دون حدوث ذلك.

وأضاف السدحان عبر حسابه في «تويتر»: «أثناء تجوالي في لوس أنجليس هوليوود شاءت الصدف أن التقي بمنتج متخصص بأفلام الويسترن وعرض علي دورا لشخصية مكسيكي خمسة مشاهد صامتة تعتمد على الريأكشن ووافقت فرصة العمر إلا أن الله شاء وحول المخرج هذه المشاهد إلى حوارية باللغة الإسبانية وأخوكم درج لذا صرفوني وسمحوا لي احتفظ بالملابس فقط».

وتفاعل العديد من النشطاء من متابعي السدحان، وقال بعضهم إنه أمر تم بمحض الصدفة وانتهى بسوء الحظ.

وعلق مهند الحمدان، قائلا: «صدقني هذا افضل دور .. ولا عزاء للمكسيكان» ، فيما قالت إحدى المعلقات: أستاذ عبدالله الرائع .. لا تجعل اليأس يصيب قلبك أو يتمكن ولو قليلاً منه .. فقط تأكد أن هناك ضوء في نهاية النفق لو لم تصل إليه حاول مره أخرى من قناة أخرى وستصل حتما.. المستحيل كلمه لا توجد إلا في قاموس الحمقى.

وعلى الجانب الآخر، سخر بعض النشطاء من تغريدة السدحان، وقال أحدهم: إن المخرج كان بعيد النظر.