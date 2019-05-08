عبلة الكحلاوي: المسارعة إلى فعل الخير طريق محبة الناس

تحت عنوان في رحاب الخير والحق ولذة القرب من الله تتحدث الدكتورة عبلة الكحلاوي في حوارها لـ"أخبار مصر" مع الإعلامي أيمن عدلي عن الكرم والمودة والرحمة والقربى إلى الله . إلى الله . وتؤكد الداعية الكبيرة على أهمية المسارعة إلى فعل الخيرات وكيف تكسب حب الناس كما تتحدث عن تأثير والدها الفنان الراحل محمد الكحلاوى فى مسيرتها، وماذا تعلمت منه وكيفية التسابق لفعل الخير وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك. تتحدث الدكتورة عبلة الكحلاوي كما لم تتحدث من قبل مع الإعلامى أيمن عدلى على "أخبار مصر" بالتلفزيون المصرى.

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