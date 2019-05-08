للمرة الثانية.. عمرو دياب يشارك في إنتاج مسلسل دينا الشربيني

نجحت الفنانة دينا الشربيني، في إثبات موهبتها كبطولة درامية مطلقة في رمضان الماضي في مسلسل "مليكة"، لتدخل السباق الرمضاني 2019 بمسلسل "زي الشمس".

وشارك الهضبة عمرو دياب في إنتاج التتر الموسيقي للمسلسل من خلال شركته الإنتاجية الخاصة

"ناي"، وبتوزيع موسيقي لأسامة الهندي.

ولم يكن هذا الإنتاج الموسيقي الأول، حيث سبق وأن أنتج لها تتر "مليكة" بتوزيع نادر حمدي ولاقى قبولا جماهيريا واسعا.

يذكر أن المسلسل هو النسخة العربية للمسلسل الإيطالي الشهير "sorelle"، وتدور قصته حول شقيقتين تقتل إحداهما في ظروف غامضة، فتسعى الأخرى بوظيفتها كمحامية لمعرفة ظروف الحادث والكشف عن القاتل، ويشارك دينا باقة كبيرة من نجوم الدراما أبرزهم "سوسن بدر" ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني" وظهور مميز للفنان السوري جمال سليمان.