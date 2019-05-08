بعد ظهوره في "شقة فيصل".. 25 عملًا فنيًا للراحل وائل نور

تصدر الفنان الراحل وائل نور، مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعد ظهوره في مسلسل "شقة فيصل"، بطولة كريم محمود عبد العزيز وآيتن، مساء أمس الثلاثاء، الذي تم تصويره قبل رحيله عن عالمنا، إلا أن مخرج المسلسل رفض حذف مشاهده، واعتبرها إحياءً لذكرى رحيله وتقديرًا لمشواره الفني المحترم.

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رحل نور عن عالمنا وترك خلفه كنز أعمال فنية لن تُنسى، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون.

وترصد "بوابة الوفد" أشهر أعماله:

فيلم الاحتياط واجب.

فيلم سنوات الخطر.

فيلم البيه البواب.

فيلم السجينتان.

فيلم خيال العاشق.

فيلم مراهقون ومراهقات.

فيلم الجبلاوي.

فيلم توت توت مع الفنانة نبيلة عبيد.

مسرحية الجنزير.

مسلسل يوم عسل يوم بصل.

مسلسل شباب رايق جدا.

مسلسل السجين.

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مسلسل العرضحالجي.

مسلسل السوق.

مسلسل ذئاب الجبل.

مسلسل زواج بدون ازعاج.

مسلسل على باب الوزير.

مسلسل صابر يا عم صابر.

مسلسل المصراوية.

مسلسل البخيل وأنا.

مسلسل المال والبنون 2.

مسلسل الترويضة الشرسة مع الفنانة آثار الحكيم.

مسلسل نقل مخ مع الفنان حسين فهمي.

مسلسل شباب رايق جدا مع الفنان مدحت صالح.