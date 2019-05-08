"جمع حبايبك" لعمرو دياب يتفوق على "تامر ورمضان"

كعادته، تصدّر الهضبة عمرو دياب المشهد الرمضاني بقربه من 4 ملايين مشاهدة، بإعلان "جمع حبايبك" لصالح إحدى شركات المحمول المصرية الكبرى، واحتل المركز الأول في قائمة صدارة المشاهدات على "يوتيوب".

تفوق إعلان دياب بمشاهداته على إعلان الفنان تامر

حسني ونانسي عجرم "تفرق كتير" الذي سجل أكثر من مليون مشاهدة، وإعلان الفنان محمد رمضان والممثل العالمي "فان دام" الذي تخطى الـ3 ملايين مشاهدة.

وكان الإعلان قد تناول بصورة إخراجية مميزة، فترات حياتية لدياب مع أهله وأصدقائه وبعض من فرقته الموسيقية، بالإضافة إلى بعض الفنانين الذين شاركهم في بعض أعماله الفنية وأبرزهم "عزت أبو عوف، أشرف عبدالباقي".

وقدم دياب خلفية غنائية ممتعة للإعلان بعنوان "جمع حبايبك" من كلمات الشاعر: تامر حسين، ألحان: شادي حسن، توزيع: أسامة الهندي.