كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناقدة فنية: الدراما التونسية تكتسح الماراثون الرمضاني بأعمال مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت ريم قندوز، الناقدة الفنية التونسية، شهر رمضان يشهد عودة الإنتاج الدرامي والكوميدي التونسي بشكل لافت مقارنة بنقص الأعمال في المواسم الماضية، إذ من المنتظر عرض 6 مسلسلات درامية تونسية هذا الموسم الرمضاني إضافة للمسلسلات الكوميدية من نوع "السيتكوم".

وأضافت قندوز، في حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على قناة الغد، أن المخرج المتميز مجدي السميري عاد وبقوة ليقدم مسلسل "القضية 460" الذي تدور أحداثه حول إحدى القضايا في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويشارك في بطولة المسلسل كل من سوسن معالج، محمد مراد، نجيب بلقاضي، عائشة بن أحمد ونادية بوستة، لافتة إلى أن القضية 460 تم تصويره في تونس وفي عدة دول أخرى ومنها روسيا ويتناول حقبة الحرب العالمية الثانية.

Advertisements

وأشارت قندوز الى أن القناة الوطنية الأولى تراهن بمسلسل "المايسترو" الذي يضم عدة ممثلين منهم فتحي الهداوي وأحمد الحفيان وغانم الزرلي ووجيهة الجندوبي وجوليا الشواشي إضافة للنجمة التونسية المقيمة في مصر درة زروق، حيث يتناول هذا المسلسل، الذي سيُعرض على مدى 20 حلقة، مشاكل أطفال الشوارع والمراهقين في تونس عبر قصص وتجارب مختلفة في مركز الأحداث.

وجاءت فكرة المسلسل إثر لقاء مع الموسيقار رياض الفهري الذي خاص تجربة في أحد مراكز الأحداث أين قام بتدريس الموسيقى للأطفال السجناء لتتحول هذه التجربة إلى فكرة تبلورت فيما بعد لتصبح نصًّا لمسلسل درامي للسعد الوسلاتي مع المؤلف عماد الدين الحكيم.