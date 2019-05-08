كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور للجدة "سكسكة" فى الحلقة الثانية من "البرنسيسة بيسة" بعد خروجها من السجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدمة كبيرة تتعرض لها "بيسة" ما عز الدين، بعد اخبارها بالذهاب لتسليم جدتها "سكسكة" من الحبس بعد حصولها على عفو صحى، فى بداية أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى يعرض بشكل حصرى على شاشة قناة الحياة، وتتسلما بيسة و"مرعى" –حجاج عبد العظيم، "سكسكة" وسط احفاء وجهها بزى أسود ويعتقدون أنها مريضة وقاربت على الوفاة ولكنها تفاجئهم وتضرب مرعى وتطرده من التاكسى.

تصل بيسة الى الحارة وسط خوف وفزع من الأهالى بمجرد نزولها من التاكسى، وتضرب أحد الاشخاص فى الحارة بسبب رفضه اعطائها "كبد أوانص" بدون حساب، كما تحصل على افطار "مأمون" – محمد أنور وترفض أن يأكل معها هو وسماح، وتنزل بيسة لارتباطها بأوردر فرح وتحاول بيسة الايقاع بين أهل العروسين ولكنها تفشل ويكتشف الأهل محاولاتها الا أنها تهرب منهم.

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تتواجد "شويكار" – بوسى فى المدرسة الانترناشونال التى تمتلكها وتعاتب المدرس حسام داغر بسبب اهانته لطالب بكلمه "نوتى"، وتأمره بأن يتحمل الطلبة لأنهم يدفعون اموالاً كثيراً للدراسة فى هذه المدرسة، ويبلغ المحامى سامى مغاوى، شويكار بعثوره على اسم الوريث لجزء من أرض المدرسة التى تمتلكها وهى "بيسة" ويحاولون الوصول لها لاقناعها بشراء نصيبها فى أرض المدرسة مستعينين بأحمد حلاوة طليق شويكار ووالد ابنها "كاظم" – أمير المصرى.

"البرنسيسة بيسة"يعرض على قناة الحياة الساعة 9 مساء، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عزالدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.