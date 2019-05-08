كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متآمر وأهبل".. "الشرق" الإخوانية تذيع "كفر دلهاب" إنتاج "إعلام المصريين" رغم هجومها الدائم عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغ من الهجوم الدائم على شركة إعلام المصريين من قبل الجماعة الإرهابية، وتشوييع صورتها عبر منبرهم قناة الشرق الداعمة والموالية للجماعة، إلا أنم قاموا بعرض مسلسل "كفر دلهاب" الذي أنتجته إعلام المصريين، عبر شاشتهم في هذا الشهر الفضيل، متجاهلين الهجوم الدائم منهم على الشركة، وحقوق ملكية البث عبر هذه الشاشة.

وعلى الرغم من تشدق هؤلاء الخونة طوال الوقت بالدين والقيم والأخلاق؛ كانوا من أوائل من تعدوا على حقوق الملكية وأصبح تدشقهم بالدين ما هو إلا تجارة من أجل كسب عطف المشاهدين وجمع الأموال.

لم يلفت انتباه القائمون على القناة أن فكرة مسلسل "كفر دلهاب" قائمة على تصوير جماعة الإخوان وانه إسقاط عليهم، وأن المسلسل يصفهم بأهل الشر، حيث تدور الأحداث في أحد العصور القديمة في أحد الكفور التي تقع في قرية مسحورة يدعى كفر دلهاب وهناك قتيلة قتلت علي يد خمسة وعادت هذه الروح لتنتقم من الذي قتلوها وتتطلب من الطبيب سعد أن يحل الجريمة.

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"كفر دلهاب" من بطولة يوسف الشريف، ومحمد رياض، وروجينا، وأحمد سعيد عبد الغني، وهادي الجيار، ومحمود حجازي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية في مصر واعتبره كثيرون الأفضل في الدراما الرمضانية لهذا العام، لفت نظر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وربطوا بين أحداثه وبين الأحداث السياسية في المجتمع المصري.