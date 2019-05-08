كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. حمدي المرغني يحول "سوبر ميرو" لبطلة خارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخوض الفنانة إيمي سمير غانم، بمسلسل "سوبر ميرو" وهو مسلسل كوميدي، وتجسد إيمي شخصية طاميرة البطلة الخارقة وتعمل صحفية في إحدى المجلات الصحفية، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "سوبر ميرو"، التي استمرت لقرابة الـ25 دقيقة، بفلاش باك تسترجع به "أميرة" ذكريات الطفولة وما كانت تفعله من بطولات في مساعدة زملائها في المدرسة الذين كانوا يعانون من التنمر، وخوف والدها الزائد عليها بسبب موت والدتها بعد ولادتها بشهور قليلة، وأن ذلك كان السبب في جعل منها إنسانة جبانة.

Advertisements

وترصد الأحداث حياة "هدهد" المليئة باخترعاته التي من شأنها تسهيل حياته، ووالدته التي تعمل مدرسة خصوصية ودائمًا ما تتهمه بالفشل، ومع مرور الوقت تقرر "أميرة" الذهاب إلى "هدهد" في معمله ولكنها تدخل عند شقيقه الطبيب النفسي عن طريق الخطأ، وتعترف لـ"هدهد" بحقيقة شخصيتها التي أصبحت عليها وتطلب منه المساعدة لتعود كسابق عهدها وتتخلى عن السلبية.

ومع الأحداث يقدم "زكي" والد "أمير" الذي يعمل في مدينة ملاهي، فقرة غنائية للأطفال تحثهم على العودة لألعاب الماضي وترك الهواتف الذكية، بينما يصطحب "هدهد" "أميرة" إلى مقر عملهم بعدما أقنعها أنه يستطيع تحويلها إلى بطلة خارقة، ولكن يتوجب عليها ألتزام السرية التامة وعدم أخبار أقرب الأشخاص لها بما هم على وشك فعله.

"سوبر ميرو" تدور أحداثه حول صحفية تدعى «أميرة» تتحول إلى بطلة خارقة وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية أثناء مساعدتها للناس، وهو من بطولة إيمى سمير غانم، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وسمير غانم، ومن تأليف أحمد محيى، ومحمد محمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.