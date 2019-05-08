رضا عبد العال يطالب رامز جلال بالاعتذار.. ويكشف حقيقة الفبركة في المقلب!

متابعة بتجــــــــــــرد: وجه رضا عبد العال اللاعب السابق لنادي الأهلي والزمالك والمحلل الرياضي حاليًا، رسالة إلى الفنان المصري رامز جلال طالبه فيها بالإعتذار له بعد السخرية منه في الحلقة الثانية من برنامج المقالب “رامز في الشلال”.

وقال العال في لقاء تلفزيوني له: “ابنتي بكت أثناء مشاهدة الحلقة وطالبتني برفع دعوى قضية ضد رامز جلال، ولكن أبلغتها أنني متعاقد مع تلك القناة (لكنهم غفلوني) فأقسم لكم أنني لم أكن أعلم إلى أين أنا ذاهب، ومن قام بإقناعي كان المذيع مهيب عبد الهادي وهو السبب فيما حدث لي. رأيت المخرج جاد شويري ومن هنا اقتنعت ولم يكن هناك غلطة في إعداد المقلب، وحين سمعت صوت الغوريلا الدنيا اسودت في عيني وكنت أنطق الشهادة لكي لا أشعر بلحظات الموت”.

وأضاف: “أقنعوني في البداية أننا سنذهب إلى لبنان ثم قالوا سنذهب إلى دبي وكانت ترانزيت وبعدها ذهبنا إلى بالي في إندونسيا، الجمهور يظن أن كل ذلك تمثيل ولكن أنا متعاقد مع القناة التي تعرض البرنامج ولم يكن بإمكاني أن أرفض السفر”.

Advertisements

وتابع: “أطالب رامز جلال بالاعتذار عن المقدمة التي قام بها، فقد كانت مقدمة (فاجرة)، سخر من شكلي وملابسي ومن بلدي (نبروه) وهذه خلقة الله وأعاني من السكر وبالفعل كنت سأموت وأشعر أن الجميع في مصر شعر بالشماتة.. لم يكن من حق رامز أن يقلل من قيمة أي شخص، ليقل ما يريده عن عملي وشغلي ولكن السخرية من جسدي وملابسي فهذا لا يصح”.

وكان رامز جلال قد استضاف في أولى حلقات برنامجه السنوي للمقالب، الفنانة المصرية فيفي عبده، التي أثارت جدلًا واسعًا بسبب الألفاظ الخارجة التي قامت بذكرها خلال المقلب.