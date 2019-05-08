وجه أنثوي جديد ينضم الى مسلسل “الباشا”

May 08, 2019
اعلن المنتج مروان حداد صاحب شركة مروى غروب عن انضمام الاعلامية يمنى شري الى فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل “الباشا” الذي يعرض يومياً على قناة “الجديد”، ويحقق نسبة مشاهدة عالية جداً منذ اللحظة الاولى لانطلاقته.
يمنى لديها عدة تجارب تمثيلية مع شركة مروى غروب منها تجربتها في مسلسل “متل القمر” الذي حقق نجاحاً ملفتاً عند عرضه على شاشة MTV.
فما هو الدور الذي ستطل به يمنى على المشاهدين المشتاقين لظهورها بالدراما؟ سننتظر ونرى..
من جهة أخرى، يواصل فريق عمل “الباشا” تصوير الجزء الثاني من المسلسل الذي استمر عرضه طيلة فترة شهر رمضان المبارك حيث سجلت الحلقة الاولى من الجزء الثاني اعلى نسبة مشاهدة وصلت الى 14.2% وذلك بين كل المسلسلات التي تعرض في نفس التوقيت.
يضم العمل نخبة من الفنانين من لبنان وسوريا، نذكر منهم: رشيد عساف، نيكولا معوض، جيهان خماس، انور نور، رانيا عيسى، باميلا نون، منال طحان، زياد صابر، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، طوني نصير، ايلي شلهوب وجمانه شمعون.
“الباشا” كتابة رازي وردة، اخراج كنان اسكندراني، انتاج شركة مروى غروب، وهو مسلسل تاريخي تدور احداثه في عام 1912.
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