الكاتبة ريم حنا تكشف بعض أسرار مسلسل "الكاتب".. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تخوض الكاتبة ريم حنا هذه الأيام، تجربة مميزة وفريدة من نوعها، وذلك من خلال كتابتها لسيناريو مسلسل "الكاتب" الذي تم اختياره لعرضه على شبكة "نيت فليكس" العالمية.
وأكدت الكاتبة "حنا" لـ"فوشيا" أنها اعتمدت خلطة جديدة من نوعها في هذا العمل الذي يُتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة بعد الثنائية المميزة بين النجمين باسل خياط ودانييلا رحمة.
كما تطرقت للحديث عن جوانب أخرى متعلقة بالعمل الذي يعرض في السباق الدرامي الرمضاني الحالي.
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