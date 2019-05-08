رئيسة وزراء نيوزلندا تكشف عن هديتها لميغان ماركل والأمير بعد الولادة

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد إعلان استقبال دوق ودوقة ساسكس مولودهما الأول يوم الاثنين، من المتوقع استقبال الثنائي الملكي هدايا عديدة من الكثير من المشاهير، ومن بينهم رئيسة وزراء نيوزلندا.
كشفت رئيسة الوزراء "جاسيندا أرديرن" عن الهدية التي ستقدمها لدوق ودوقة ساسكس نيابة عن نيوزيلندا، والتي ستكون عبارة عن تبرعات مُقدمة لمؤسستين خيريتين تابعتين لميغان ماركل وأميرها هاري، وذلك لأن العائلة المالكة لا يمكنها قبول الهدايا المادية.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستقدم رئيسة الوزراء تبرعها لمؤسسة "ليتل سبراوس" Little Sprouts، والتي تتكفل بإعداد صناديق الأطفال وتقديمها للأسر المحتاجة.
بالإضافة إلى ذلك، قالت رئيسة الوزراء إنه سيتم شراء 10 أشجار سيتم زراعتها كجزء من الأشجار التي تعد من الأشجار الخاصة بالأطفال حديثي الولادة.
وقالت "جاسيندا": "آمل أن يرى شعب نيوزلندا أن هذه هدايا مناسبة تُقدم نيابة عنهم تقديرًا للطفل الجديد".
ولم يُكشف بعد عن اسم الطفل الملكي، ولم يُعرف أيضًا ما إذا كان استقر هاري وميغان على اسم بالفعل أم لا، ويأتي ذلك بعد إعلان دوقة ساسكس الشهر الماضي، أنها وهاري يريدان الحفاظ على خصوصية تفاصيل ولادة أول طفل لهما وعدم نشرها.
يجدر بالذكر أن مولود هاري وميغان يعد ترتيبه السابع للوصول إلى العرش البريطاني.
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