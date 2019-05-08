مايا دياب تتغزل بمعتصم النهار: "حارسي الشخصي المستقبلي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب شخصيات مسلسلها الرمضاني المفضل لهذا العام، وذلك عبر "الستوري" الخاص بحسابها على إنستغرام.

وأبدت إعجابها بدور الدكتورة "بيان" الذي تلعبه الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في مسلسل "خمسة ونص"، وردت عليها الأخيرة من خلال إعادة نشر الـ "ستوري": "أحبك مايا".

وعن النجم السوري قصي خولي، نشرت دياب صورًا له خلال مشاهد الحلقة الثانية، وكتبت "تمثيل رائع"، فيما علقت على صورة معتصم النهار الذي يؤدي دور مرافق خولي: "هذا حارسي الشخصي في المستقبل".

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يذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول رجل أعمال يعود إلى وطنه لحضور جنازة أخيه غير الشقيق، ويقع في حب دكتورة مختصة بالأورام السرطانية في مستشفى بيروت، ويتناول العديد من الأحداث السياسية والعاطفية التي تدور بين أبطال المسلسل.