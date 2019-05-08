بدايةٌ متأخرة لـ"هاني في الألغام"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: عُرِضَت أمس أولى حلقات برنامج المقالب "هاني في الألغام" الذي تأخرت انطلاقته عن أول أيام "رمضان" لأسبابٍ لها علاقة بالمونتاج والتجهيزات الفنية للحلقات خاصة أن العمل تم تصويره قبل بداية شهر رمضان بأيامٍ قليلة. علماً أن الإعلامية بوسي شلبي توقع بالفنانين لإجراء مقابلة معهم عن رحلة سفاري قبل أن يجدوا أنفسهم في حقل ألغام وسط الصحراء ليظهر هاني رمزي في نهاية المقلب. علماً بان ضيف الحلقة الاولى كان حارس المرمى الشهير عصام الحضري.

الجدير ذكره أن قناة الحياة قد أتاحت الحلقة كاملة عبر قناتها على YouTube رغم أنها تعرض إنتاجها عبر تطبيق watch it.

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