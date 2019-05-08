سمية الخشاب: أستطيع العيش دون رجل

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: صرّحت الفنانة سمية الخشاب أنها تتمنى لطليقها الفنان أحمد سعد التوفيق في حياته وأن يصلح الله حاله، مشيرةً إلى أنها تستطيع العيش دون رجل.

وأضافت خلال تصريحاتها لبرنامج "رسايل" مع جيهان عبد الله على أثير نجوم اف ام، أنها أصبحت أحلى بعد الطلاق. مشيرةً إلى أن العلاقة الزوجية عندما تسبب الأذى لأحد أو تصبح سبباً لتراجعه للخلف يكون الطلاق فيها رزقاً.

وأكدت أن أغنيتها الأخيرة "بتستقوى" جاءت لإلقاء الضوء على العنف الذي تتعرض له المرأة في مختلف أنحاء العالم وليس في مصر او الوطن العربي فقط. وهو ما ظهر مؤخراً في أكثر من إحصائية حديثة نافية أن تكون قد قدمت الأغنية لإرسالها لشخصٍ محدد.

ونفت أن تكون علاقتها مع فيفي عبده سيئة أو شهدت خلافات خلال التصوير في أوقات سابقة. مؤكدة على أن فيفي من الشخصيات التي تصنع بهجة في موقع التصوير ولم يكن بينهما أية مشاكل في أي يوم على الاطلاق. فيما نفت أيضا شائعة زواجها عرفياً من الفنان مدحت صالح الذي أكدت انها لم تقابله سوى مرة واحدة فقط داخل أحد الاستوديوهات.

وعن الانتقادات التي تعرّضت لها بعد إعلان تكريمها بختم النبي، أوضحت أن التكريم جاء من جمعية المنتجين والموزعين بالسعودية. وهو مجسم مصمم بما يشبه ختم النبي كنوع من التبرك بالرسول الكريم.

