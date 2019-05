أفلام عالمية في مهرجان "كان" السينمائي 2019

ينتظر النقّاد حول العالم ومحبو السينما المسابقة الأهم للأفلام السينمائية التي تكرّم أبرز الافلام والمخرجين حول العام وهو مهرجان كان السينمائي الدولي 2019.ويجري المهرجان الذي يحمل هذا العام الرقم الـ72 والذي كالعادة ستستضيفه مدينة كان الفرنسية في الفترة من 14 إلى 25 مايو/آيار الحالي.

ويتنافس هذا العام 19 فيلمًا، للحصول على السعفة الذهبية من بينها أفلام لأشهر المخرجين العالميين والذي سيكون بينهم 4 نساء في صدفة نادرًا ما تتكرر في حفلات الجوائز وخصوصًا المهرجانات السينمائية العالمية.

وسيفتتح المهرجان بفيلم"The Dead Don't Die" "الموتى لا يموتون" للمخرج الأميركي جيم جارموش، والذي سبق أن نال أولى جوائزه خلال المهرجان عام 1984 في أول مشاركة له حينما عرض فيلمه الأول "Stranger Than Paradise" (أغرب من الجنة) وحصل على جائزة الكاميرا الذهبية التي تُمنح لأفضل عمل أول.

أما أبرز المرشحين لنيل جائزة السعفة الذهبية هذا العام، المخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار بفيلمه "Pain & Glory"، "الألم والمجد"، وهو كان سبق ونال جائزتي أفضل مخرج وأفضل سيناريو من المهرجان، وأفلامه دائمًا ما ترشّح في مهرجان "كان".

وينافس ألمودوبار الأخوان جان بيير ولوك داردان المخرجان البلجيكيان المخضرمان الحاصلان على سعفتين ذهبيتين بالإضافة لجائزة لجنة التحكيم الكبرى وجائزة أفضل سيناريو. وهما يشاركان من خلال فيلم "Young Ahmed" (أحمد الصغير).

ويشارك المخرج الإنجليزي كين لوتش بفيلم "Sorry We Missed You" (آسف، اشتقنا لك) وهو الحاصل على سعفتين ذهبيتين وثلاث مرات على جائزة لجنة التحكيم في "كان"، أما المخرج الأميركي تيرانس ماليك فيشارك بفيلم طويل يمتدّ لثلاث ساعات بعنوان "A Hidden Life" (حياة خفية) وكان سبق لماليك أن حصل على السعفة الذهبية عام 2011.

كما يشارك المخرج الكندي الشاب زافييه دولان بفيلمه "Matthias & Maxime" (ماتياس وماكسيم)، مشاركة دولان هي الثالثة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وقد حصل في مشاركته الأولى على جائزة لجنة التحكيم وفي الثانية على جائزة لجنة التحكيم الكبرى.

ويفترض مشاركة المخرج كوينتن ترانتينو بفيلمه "Once Upon a Time in Hollywood" (حدث ذات مرة في هوليود)، لكنه اعتذر كونه لم ينه فيلمه بعد.

وخارج إطار المنافسة سيتم عرض الفيلم التسجيلي "Diego Maradona" (دييغو مارادونا) عن لاعب الكرة الشهير، من إخراج عاصف كاباديا.

كما سيتم عرض فيلم "The Best Years of a Life" (أفضل سنوات الحياة) للمخرج المخضرم كين لولوش.

وعن ممثلو العرب في هذه الدورة فهم المخرج الفلسطيني الأصل إيليا سليمان بفيلمه "It Must Be Heaven" (إنها حتمًا الجنة) الذي سبق وحصل فيلمه "يدٌ إلهية" على جائزة لجنة التحكيم، والمخرجة مونيا ميدور من الجزائر بفيلم "Papicha" (بابيتشا)، والمخرجة المغربية ميريام توزاني بفيلمها "آدم" اللتين تتنافسان في فعالية " نظرة ما" والتي تترأس لجنة تحكيمها المخرجة اللبنانية نادين لبكي .

