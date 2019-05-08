شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يصطحب "قمر هادى" إلى شبرا منت.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور المخرج رؤوف عبد العزيز باقى أحداث مسلسله الجديد "قمر هادى"، للنجم هانى سلامة اليوم الأربعاء بمنطقة شبرامنت، لاستكمال باقى المشاهد المنتمية للحلقات الأخيرة ويستمر فى هذه المنطقة يومين، ثم ينتقل بعدها إلى موقع آخر.

وكان المسلسل قد عرض أول حلقتين من أحداثه على قناة ON، ونجح فى لفت أنظار الجمهور، خاصة وأن أحداثه تقوم على الغموض والإثارة، مما جعل المشاهد يقع فى حيرة شديدة مترقبا باقى الحلقات، حتى يتعرف على سر ألغاز الحلقتين.

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يشار إلى أن "قمر هادى" يعد التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة بالمخرج رؤوف عبدالعزيز بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب، وطاقة نور"، حيث حققا سويًا نجاحا كبيرا فى الدراما التليفزيونية.

يذكر أن مسلسل «قمر هادي»، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.