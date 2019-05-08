شكرا لقرائتكم خبر عن "تونس ترقص 6 أيام".. انطلاق أيام قرطاج الكوريغرافية 14 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العاصمة التونسية على موعد من الرقص المتواصل على مدار 6 أيام متتالية منتصف يونيو المقبل، بالتزامن مع انطلاق النسخة الجديدة من فعاليات مهرجان أيام قرطاج الكوريغرافية "Carthage Dance".

ويعود الملتقى الأكبر من نوعه "تونسيًا" فى مجال الرقص المعاصر لاعتلاء منصة المهرجانات للعام الثانى على التوالى، بعد أصداء النجاح الجماهيري التى لاقت انتهاء موسمه الأول مطلع يوليو المنصرم، ويأتى المهرجان تحت مظلة وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، لتسليط الضوء على عالم الرقص التونسى على غرار التركيز على الموسيقى والغناء، ويفتتح المهرجان أولى لياليه مساء الجمعة 14 يونيو، ويسدل ستاره مساء الخميس 20 يونيو.

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