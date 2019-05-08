شكرا لقرائتكم خبر عن رغم رحيله منذ 3 سنوات.. وائل يتصدر تريند جوجل ..تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الفنان الراحل وائل نور، مؤشرات البحث على جوجل لمشاركته فى دراما رمضان هذا العام فى أحد المسلسلات على الرغم من رحيله منذ 3 سنوات.

وائل نور

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و الخميس الماضى كانت ذكرى وفاة الفنان وائل نور، الذى رحل عن عالمنا فى 2 مايو 2016، والتى سببت صدمة كبيرة فى الوسط الفنى بسبب رحيله المفاجئ فى عمر صغير، حيث رحل فى عمر الـ55 عاما، بعد إصابته بجلطة قلبية أدت إلى وفاته وذلك داخل منزله بالإسكندرية.