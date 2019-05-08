شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تخرج عن صمتها وتدافع عن مايكل جاكسون فى شائعات تحرشاته الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت المغنية العالمية مادونا، عن صمتها مؤخراً للدفاع عن المغنى الراحل مايكل جاكسون، فى أزمته الأخيرة بعد شائعات تحرشاته الجنسية التى نسبتها اليه شبكة HBO فى فيلمها الوثائقى Leaving Neverland.

وعلقت مادونا التى اصطحبت ملك البوب الراحل فى حفل جوائز الاوسكارعام 1991، بأن دائما ما يكون المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وأضافت فى تصريحات نقلتها صحيفة الاندبنديت البريطانية، بأنها لم تشاهد الفيلم الوثائقى حتى الآن لإيمانها بأنه ادعاء ليس أكثر.

‏وقالت مادونا فى تصريحاتها "جميع الناس بريئين حتى تثبت إدانتهم لقد سمعت آلاف الإدعاءات الكاذبة ضدي، لذلك انا دائمًا أخبر الناس هل يمكنك إثبات التهمة ؟ ما هي أجندة الأشخاص الذي يتهمونه ؟ هل سيحصلون أموال من هذه الادعاءات ؟ ".



مادونا مع مايكل جاكسون

وتربط مادونا بمايكل علاقة صداقة قوية منذ تسعينات القرن الماضى، والتى استمرت حتى وفاته عام 2009 عن عمر يناهز الـ 50 عاماً فى مدينة نيفرلاند.

وتلقت المغنية الأمريكية باربرا سترايسند هجوماً كبيراً بعد تصريحاتها عن ملك البوب الراحل والتى وصفت فيها الرجال الذين يدعون تحرشه بهم، بأنهم كانوا فى سعادة غامرة أثناء تواجدهم معه فى منزله، وسرعان ما نشرت اعتذاراً قائلة "أنا آسفة بشدة لأي ألم أو سوء فهم سببته بعدم اختيار كلماتي بعناية أكبر عن مايكل جاكسون وضحاياه".

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وفى سياق متصل، فقد رفعت عائلة ملك البوب الراحل عدة قضايا ضد الشبكة الأمريكية، التى اتهمتها بنشر أكاذيب وادعاءات ليس لها اساس من الصحة هدفها فى النهاية ربحية.

يذكر أن الفيلم التسجيلى "Leaving Neverland" عرض فى مهرجان صاندانس وأثار جدلًا كبيرًا، حيث يسرد الفيلم حياة نجم البوب الجنسية، ويتهمه بشكل واضح وصريح بالتحرش الجنسى بالأطفال ومساومتهم فى حفلات جنس جماعى، وضم مقابلات مع الموسيقى واد روبسون، والممثل جيمس سافشوك، اللذان يرويان قصص استغلالهم جنسياً من قبل ملك البوب، عندما كان يبلغان من العمر 7 و10 سنوات، وواجه انتقادات حادة من قبل جمهور جاكسون الذى احتشد أمام بوابات المهرجان، اعتراضًا على محتوى الفيلم الذى ستقوم بعرضه شبكة قنوات HBO التليفزيونية.