شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الوداع.. روبرت داونى يشكر طاقم عمل سلسلة Avengers.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان العالمى روبرت داونى، صاحب شخصية Iron Man على توجيه الشكر لطاقم عمل سلسلة أفلام Avengers الذى ساعد بشكل كبير على إخراج الأفلام بتلك الدقة العالية بداية من التصوير لمراحل المونتاج.

ونشر داونى، مقطع فيديو وصور لطاقم العمل الذى بلغ المئات وهم يتوسطون أبطال العمل السينمائى الأضخم فى العام، عبر حسابه الشخصى، وهما يتواجدون بداخل "كروم" من كواليس تصوير الفيلم الأخير Avengers: Endgame.

ويعد فيلم Avengers: Endgame هو من أضخم أعمال مارفل السينمائية هذا العام بتكلفة وصلت لـ 356 مليون دولار، وبمساعدة طاقم عمل تكون من مئات الاشخاص على مدار العام، منذ البدء فى تصويره إبريل الماضى.

ونجح الجزء الأخير من سلسلة الأبطال الخارقين Avengers: Endgame، فى تجاوز حاجز الـ 2 مليار و200 مليون دولار حصيلة إيرادات بعد مرور 12 يوما وانتهاء الافتتاحية الاسبوعية الثانية للفيلم فى دور العرض العالمية.

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واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

الفيلم الجديد من بطولة روبرت داوني جونيور، كريس إيفانز، كريس هيمسوورث، جوش برولين، بري لارسون، تشادويك بوسمان، سكارلت جوهانسون، إيفانجلين ليلي، كارين جيلان، جيرمي رينر، سيباستيان ستان، ومن إخراج الأخوان روسو.